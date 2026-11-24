Pobladores amazónicos reclaman frenar solicitudes mineras para cuidar el agua de más de quinientos mil ciudadanos

Iquitos.- El resguardo de uno de los recursos hídricos más relevantes de la selva peruana vuelve a ocupar el centro de la discusión pública. CONACCUNAY, agrupación que reúne a treinta y tres pueblos nativos y campesinos de Loreto, demanda que el Estado prorrogue la prohibición de recibir nuevas solicitudes mineras en la zona del Nanay.

Este colectivo pide formalmente al Ministerio de Energía y Minas que emita un decreto supremo para prolongar dicha restricción por una década o sin plazo fijo. La idea es mantener vigente el freno hasta que se aseguren garantías ambientales, sociales y culturales plenas en todo el territorio.

La petición pretende extender el alcance de esta medida a la totalidad de la cuenca del Nanay, abarcando también los afluentes Pintuyacu y Chambira.

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La relevancia de este cauce radica en que abastece de agua a la población de Iquitos. De acuerdo con los datos proporcionados por CONACCUNAY, este río provee del recurso a más de quinientas mil personas en esa ciudad.

En síntesis, las comunidades locales buscan blindar un ecosistema vital para la supervivencia cotidiana y el equilibrio cultural de cientos de miles de habitantes en la Amazonía.

Fuente: Perú Ancestral.