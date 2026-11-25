El movimiento ocurrió a las 6:52 p. m. y tuvo una profundidad de 13 kilómetros.

Huánuco.- Un movimiento sísmico de magnitud 4.0 se registró la noche de este martes 24 de noviembre en la región Huánuco, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con la información oficial, el evento ocurrió a las 6:52 p. m., con una profundidad de 13 kilómetros. El epicentro fue localizado a 36 kilómetros al norte del distrito de Panao, capital de la provincia de Pachitea.

El organismo científico informó que el movimiento alcanzó una intensidad III en Panao, lo que significa que fue percibido por algunas personas en la zona del epicentro.

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Hasta el momento, el reporte sísmico no precisa la ocurrencia de daños materiales ni personales como consecuencia de este evento.

Ante estos movimientos telúricos, se recomienda a la población mantener la calma, identificar las zonas seguras de sus viviendas y tener preparada una mochila de emergencia.

Asimismo, es importante recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, por lo que las autoridades recomiendan mantener las medidas de prevención y estar atentos a la información oficial.