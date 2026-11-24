El fuego se inició cerca de la localidad de La Unión y avanzó rápidamente, consumiendo extensas áreas de vegetación.

San Martín.- Un incendio forestal de grandes proporciones viene causando preocupación en la región San Martín, luego de que las llamas consumieran extensas áreas de vegetación en las inmediaciones de la localidad de La Unión, ubicada en el distrito de La Banda de Shilcayo.

La emergencia comenzó durante la tarde del lunes 23 de noviembre y se prolongó hasta entrada la noche, cuando el fuego avanzó rápidamente por diferentes sectores, destruyendo pastizales, árboles frutales y especies maderables.

La magnitud del siniestro quedó evidenciada por una enorme columna de humo y grandes lenguas de fuego que podían observarse desde distintos puntos del distrito.

Fuego consumió varias hectáreas de vegetación

De acuerdo con los reportes recogidos en la zona, varias hectáreas de vegetación quedaron reducidas a cenizas debido a la intensidad de las llamas.

Los pobladores expresaron su preocupación por los daños ambientales y el peligro de que el incendio continúe extendiéndose hacia otros sectores cercanos, afectando más áreas naturales y cultivos.

La rápida propagación del fuego generó alarma entre los moradores, quienes solicitaron la intervención de las autoridades para evitar que la emergencia alcance mayores dimensiones.

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Bomberos y brigadistas enfrentan dificultades

Hasta la zona afectada llegaron pobladores, integrantes de la Brigada Verde y efectivos del Cuerpo General de Bomberos, quienes realizaron esfuerzos para controlar y extinguir el incendio forestal.

Sin embargo, el difícil acceso al área afectada complicó las labores de intervención y retrasó los trabajos para controlar las llamas.

Durante la noche, el fuego continuaba representando un riesgo de propagación, incrementando la preocupación de las familias que viven en las inmediaciones.

Pobladores piden mayor apoyo de las autoridades

Ante la magnitud de la emergencia, los moradores reiteraron su llamado a las autoridades regionales y locales para que movilicen mayores recursos y personal especializado.

El objetivo es evitar que el incendio siga destruyendo la vegetación y provoque daños ambientales de mayores proporciones.

La emergencia vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los ecosistemas amazónicos frente a los incendios forestales y la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta para proteger los bosques, la biodiversidad y las comunidades cercanas.