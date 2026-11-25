El epicentro fue localizado a 26 kilómetros al sur de Puerto Inca, con una profundidad de 134 kilómetros.

Huánuco.- Un sismo de magnitud 4.3 se registró la mañana de este miércoles 25 de noviembre en la región Huánuco, generando movimiento telúrico en las inmediaciones de la provincia de Puerto Inca, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional, el movimiento ocurrió a las 9:22 de la mañana, con una profundidad de 134 kilómetros. El epicentro fue localizado a 26 kilómetros al sur de la ciudad de Puerto Inca, distrito y provincia del mismo nombre.

El organismo científico precisó que el sismo alcanzó una intensidad de II-III en la escala de Mercalli en Puerto Inca, lo que significa que fue percibido de manera leve a moderada en la zona.

Segundo sismo registrado durante la jornada

Este movimiento telúrico constituye el segundo evento sísmico reportado en el Perú durante la jornada del miércoles 25 de noviembre.

El primero ocurrió durante la madrugada, a las 4:07 horas, con una magnitud de 4.2 y una profundidad de 42 kilómetros. Su epicentro se ubicó en el océano Pacífico, a 90 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica.

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Hasta el momento de la publicación del reporte de la Agencia Andina, las autoridades de Defensa Civil no habían informado sobre daños personales ni materiales como consecuencia de estos movimientos telúricos.

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico

El territorio peruano forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta.

Esta actividad está relacionada principalmente con el proceso de subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana, fenómeno geológico que origina frecuentes movimientos telúricos en diferentes regiones del país.

Ante estos acontecimientos, las autoridades recomiendan mantener la calma, identificar zonas seguras, tener preparada una mochila de emergencia y seguir la información difundida por los organismos oficiales.

Fuente: Agencia Andina e Instituto Geofísico del Perú.