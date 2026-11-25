Adultos mayores transmiten saberes ancestrales del cacao y tejidos artesanales a estudiantes de la Amazonía peruana

Iparía.- En el distrito de Iparía, ubicado en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, más de doscientos beneficiarios de Pensión 65 compartieron la herencia cultural shipibo-konibo con alumnos locales. Durante la actividad, los mayores dieron a conocer la relevancia de elementos representativos de su identidad, destacando el cacao y el trabajo textil hecho a mano.

A la cita acudieron personas adultas mayores procedentes de diversos centros poblados, tales como Nuevo Perú, Vista Alegre, Sharara, 23 de setiembre, Galilea, Puerto Belén y Ahuaypa, entre otros lugares. Estos referentes de la selva peruana cumplen el rol fundamental de heredar sus prácticas y costumbres tradicionales a las nuevas generaciones.

Entre los expositores más participativos sobresalió don Juan Penadillo, cuyo espacio recibió a numerosos escolares interesados en el manejo del cacao. Allí aprendieron paso a paso cómo se siembra, cosecha y transforma este fruto hasta lograr la pasta base para hacer chocolate, considerado uno de los bienes más valiosos de su comunidad indígena.

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Este diálogo intergeneracional fue posible gracias a la estrategia Saberes Productivos, impulsada por el programa vinculado al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Mediante esta iniciativa, se busca revalorar las capacidades prácticas y la memoria viva de los adultos mayores en favor de los más jóvenes.

Con este encuentro en Iparía, se fortalece el vínculo entre los portadores de la tradición amazónica y los estudiantes de la zona. De este modo, las enseñanzas sobre el cacao y las artes tradicionales continúan vigentes dentro del entorno educativo y comunitario de Ucayali.

Fuente: Diario AHORA Ucayali