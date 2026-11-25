El proyecto contempla 1,169 metros lineales de pavimento y un moderno sistema de drenaje pluvial.

Pucallpa.- La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (MPCP) se prepara para convocar a licitación pública el proyecto de pavimentación de la avenida Alexander Von Humboldt, en el distrito de Callería, que contempla una inversión de S/ 22 millones 75 mil 232.41 y beneficiará directamente a más de 40 asentamientos humanos.

La intervención vial, impulsada por la gestión de la alcaldesa Janet Castagne Vásquez, cuenta con expediente técnico aprobado y comprende el tramo ubicado entre la avenida Túpac Amaru y la carretera Federico Basadre, a la altura del asentamiento humano Nuevo Perú.

El proyecto, identificado con el Código Único de Inversión (CUI) N.° 2669048, tendrá un plazo de ejecución de 360 días calendario y se realizará bajo la modalidad de contrata.

Pavimentación y drenaje pluvial

Entre los principales componentes de la obra figura la pavimentación de 1,169 metros lineales de vía, con aproximadamente 19,660 metros cuadrados de pavimento flexible de concreto asfáltico.

La infraestructura contará con una calzada de dos carriles de 7.20 metros de ancho, además de capas de subbase y base granular, así como geotextil anticontaminante para mejorar las condiciones de la superficie vial.

Asimismo, se contempla la construcción de 3,075.81 metros lineales de canaletas abiertas de concreto armado, losas superiores, sumideros con rejillas de acero y alcantarillas de concreto armado, con el propósito de facilitar la evacuación de las aguas pluviales y reducir los problemas de acumulación de agua.

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El proyecto también incluye la implementación de 1,673.40 metros cuadrados de áreas verdes, la siembra de 319 plantones y la instalación de señalización vial horizontal y vertical, además de medidas de mitigación ambiental y seguridad durante la ejecución de los trabajos.

Beneficiará a más de 40 asentamientos humanos

De acuerdo con la municipalidad, esta intervención permitirá mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal de miles de familias de Callería, además de reducir los problemas asociados al polvo y la contaminación del aire.

La obra también busca optimizar los costos de transporte de pasajeros y mercancías, mejorar la seguridad vial y contribuir a la revalorización de los predios ubicados en su zona de influencia.

La alcaldesa Janet Castagne Vásquez destacó la importancia de esta infraestructura para fortalecer la conectividad urbana y generar mejores condiciones para el desarrollo económico de la población.

Proyecto se complementará con asfaltado de la avenida Túpac Amaru

La intervención de la avenida Von Humboldt estará articulada con el proyecto de asfaltado de la avenida Túpac Amaru, en el tramo comprendido entre la avenida Habilitación Urbana Municipal y la avenida Alexander Von Humboldt.

Con ambas intervenciones, la comuna provincial busca consolidar una conexión vial estratégica en Callería, facilitando el desplazamiento de la población y fortaleciendo la integración de diferentes sectores urbanos de Pucallpa.