Obra demandó una inversión de S/ 41,942 y contó con participación de los vecinos.

Yarinacocha. Más de 500 moradores de la Asociación de Moradores del asentamiento humano Intercultural Tierra Colorada, en el distrito de Yarinacocha, se beneficiarán con la renovación de su local comunal, infraestructura que fue entregada por la alcaldesa provincial de Coronel Portillo, Janet Castagne, tras una intervención que demandó una inversión de S/ 41,942.

El proyecto fue ejecutado por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (MPCP) con el objetivo de mejorar las condiciones de este espacio destinado a las reuniones, actividades organizativas y encuentros de integración de los vecinos.

Trabajos de mejoramiento ejecutados

La intervención comprendió la renovación parcial del techo con calaminas galvanizadas, instalación de cielo raso, mejoramiento de paredes, construcción de sobrecimientos y muros de albañilería, además de la colocación de un nuevo piso de concreto pulido.

Asimismo, se realizaron trabajos de masillado y pintura interior y exterior, barnizado de estructuras de madera, instalación de puertas y ventanas y renovación de las conexiones eléctricas, incluyendo luminarias LED y dispositivos de protección.

También se construyó una vereda de concreto y se ampliaron los aleros posteriores para brindar mayor protección y funcionalidad a las instalaciones.

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Trabajo conjunto entre autoridades y vecinos

Durante la entrega, la alcaldesa provincial Janet Castagne destacó la participación de los moradores, quienes aportaron la mano de obra para hacer realidad el mejoramiento de su local comunal.

La autoridad señaló que esta modalidad de trabajo articulado permite optimizar los recursos municipales y atender las necesidades de distintas organizaciones vecinales.

Además, informó que durante el presente año se ha destinado cerca de un millón de soles a trabajos de refacción de locales comunales, comedores populares, establecimientos de salud y centros educativos, beneficiando a pobladores de los siete distritos de la provincia.

Por su parte, la presidenta de la asociación, Micaela Clotilde Ayala Amaringo, agradeció el apoyo recibido y destacó el esfuerzo de los moradores para concretar esta mejora, que permitirá desarrollar sus actividades comunitarias en un ambiente más adecuado.

La entrega de esta infraestructura representa una mejora para la organización vecinal de Tierra Colorada y refleja la participación conjunta entre el gobierno local y la población para recuperar espacios de uso comunitario.