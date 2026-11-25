Ministro Respalda Adenda con Cálidda para Llevar Energía Económica a Más de Un Millón de Ciudadanos

Pucallpa.- Acompañado del gobernador regional de ucayali, el titular de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, avaló la resolución ministerial que marca el primer paso antes de suscribir la adenda contractual con Cálidda, promoviendo la expansión del gas natural en Ucayali, Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Junín.

El plan considera destinar 550 millones de dólares para alcanzar quince ciudades y conectar el suministro en más de trescientas mil viviendas.

Con ello se espera beneficiar a más de un millón de habitantes mediante una alternativa energética más económica en comparación con el balón de gas convencional.

Lee también Amazonas registra seis muertes por dengue y más de tres mil casos

Durante el acto oficial, los gobernadores Werner Salcedo, de Cusco, y Richard Hancco, de Puno, apoyaron la medida resaltando su respaldo técnico y legal tras más de veinticuatro años de espera.

Ambas autoridades señalaron además que los trabajos comenzarán pronto sin descuidar la iniciativa de construir un gasoducto destinado al sur peruano.

Fuente: Diario Ímpetu.