Entidad Forestal Otorga Nueve Permisos para Centros Ornamentales en Localidades de Luyando y Rupa Rupa

Huánuco.- La Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre Leoncio Prado continúa fomentando el uso sostenible y la protección de los recursos del bosque mediante la entrega de nueve autorizaciones destinadas a la creación de Centros de Propagación de Especies Ornamentales de Flora Silvestre.

Hasta el momento, estos permisos han sido asignados a nueve responsables cuyos espacios se localizan en los distritos de Luyando y Rupa Rupa, abarcando puntualmente los sectores de Luyando, Castillo Grande y Rupa Rupa.

En cuanto al reparto territorial de los permisos otorgados, se contabilizan dos autorizaciones en la zona de Luyando.

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Por su parte, la localidad de Castillo Grande concentra tres autorizaciones, mientras que Rupa Rupa reúne un total de cuatro permisos aprobados.

Con estas medidas se busca estimular la reproducción de plantas ornamentales silvestres, impulsar su administración responsable y consolidar los esfuerzos orientados a conservar y aprovechar de manera sostenible la biodiversidad local.

Fuente: Dirección Regional de Agricultura (UGFFS-LP)