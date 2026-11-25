Docente Colombiano Participa en Jornada sobre Interculturalidad y Conocimientos Tradicionales Durante Pasantía en la Biblioteca Central

Pucallpa.- Durante la segunda jornada de su estadía en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, el docente colombiano Mayron Esteban Loaiza Guzmán, proveniente de la Institución Universitaria de Envigado, intervino en un espacio académico centrado en la interculturalidad, los saberes ancestrales y los conocimientos tradicionales amazónicos.

El encuentro tuvo lugar en el auditorio de la Biblioteca Central, dentro de la pasantía internacional titulada Encuentro de saberes entre Perú y Colombia, cuya programación se prolongará hasta el 27 de noviembre.

La actividad reunió las ponencias de Carlos Zacarías Mercado, Rubén Casas Reátegui, Milagros July López Pocohuanca y el académico visitante, complementadas con un taller participativo orientado a profesores y alumnos.

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En su participación, Loaiza Guzmán resaltó el valor de abrir nuevos caminos de colaboración académica y de investigación conjunta entre ambas casas de estudios.

Esta iniciativa de vinculación institucional cuenta también con el respaldo de Mariano Alves Valles, responsable de la Oficina de.

Fuente: Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía - UNIA.