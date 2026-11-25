Autoridades sanitarias enfrentan un marcado repunte de contagios durante este año y anuncian medidas preventivas

Amazonas.- La región Amazonas ha notificado un balance de seis personas fallecidas a causa del dengue, junto con un acumulado de 3,280 casos confirmados de esta enfermedad a lo largo del año 2026. Estas cifras reflejan el impacto sanitario que viene generando la transmisión del virus en el territorio amazónico durante el presente periodo.

El panorama epidemiológico evidencia un crecimiento considerable en la propagación del mal dentro de la región. De acuerdo con la información difundida, los contagios registrados este año se han duplicado en comparación con los niveles observados durante el 2025.

Este notable incremento ha encendido las alertas sobre la necesidad de reforzar la respuesta frente al avance del dengue en Amazonas. La duplicación de los casos subraya la urgencia de sostener acciones de vigilancia, atención médica oportuna y control sanitario en las zonas afectadas.

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Como parte de las medidas adoptadas ante este escenario, se dio a conocer el lanzamiento de una campaña de vacunación. Esta iniciativa busca contribuir a la protección de la población frente a una enfermedad que ha ganado terreno de manera acelerada en el último año.

En conjunto, los reportes oficiales muestran una situación sanitaria exigente para la región Amazonas en 2026, marcada por el aumento de pacientes y el anuncio de estrategias preventivas para hacer frente al brote.

Fuente: Agencia Peruana de Noticias Andina (andina.pe).