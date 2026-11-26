El corresponsal de TV Perú recibió un disparo en el brazo derecho cuando compartía una cena con amigos.

Pucallpa.- Un nuevo hecho de violencia contra un hombre de prensa sacudió la ciudad de Pucallpa, región Ucayali. El periodista Marcio Pérez de la Cruz, corresponsal de TV Perú, resultó herido de bala en el brazo derecho tras ser atacado por desconocidos mientras se encontraba cenando en un establecimiento comercial.

De acuerdo con la información difundida, el atentado ocurrió la noche hoy 25 de noviembre, cuando el comunicador compartía una cena con unos amigos. En esas circunstancias, dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y abrieron fuego contra el periodista.

Tras el ataque, sus acompañantes auxiliaron rápidamente a Pérez y lo trasladaron al Hospital Regional de Pucallpa, donde recibió atención médica por la herida ocasionada por el proyectil.

Horas después, el hombre de prensa abandonó el establecimiento de salud acompañado de su madre, a bordo de una mototaxi.

Periodista presentará denuncia ante la Divincri

Según el reporte periodístico, Marcio Pérez evitó brindar declaraciones a los medios de comunicación y manifestó que primero realizará la denuncia correspondiente ante la División de Investigación Criminal (Divincri), a fin de que se investiguen las circunstancias del atentado.

Lee también Senador Jorge Velásquez exige investigar ataque armado contra periodista Marcio Pérez

Hasta el momento, no se han establecido públicamente las motivaciones del ataque ni la identidad de los responsables.

IRTP condena atentado contra comunicador

Ante lo sucedido, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) expresó su rechazo al ataque perpetrado contra su corresponsal en Pucallpa y manifestó su solidaridad con el periodista y sus familiares.

Mediante un pronunciamiento institucional, el organismo señaló que dispuso brindar el apoyo correspondiente al comunicador y exhortó a las autoridades competentes a iniciar las investigaciones para identificar a los autores del hecho criminal y aplicar las sanciones que establece la ley.

Preocupación por la seguridad de los periodistas

Este atentado vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrenta el ejercicio del periodismo en la región Ucayali, donde los trabajadores de prensa cumplen labores informativas en un contexto de creciente preocupación por la seguridad ciudadana.

La ciudadanía y los gremios periodísticos esperan que la Policía Nacional y el Ministerio Público esclarezcan lo ocurrido, identifiquen a los responsables y determinen si el ataque estuvo relacionado con la labor periodística de la víctima.

La agresión contra Marcio Pérez constituye un grave hecho que requiere una investigación exhaustiva y garantías para que los periodistas puedan desarrollar su trabajo sin amenazas ni violencia.