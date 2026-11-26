Proyecto ubicado en la región Pasco supera los 102 millones de soles y beneficiará a 96,000

Oxapampa.- La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) ha puesto en marcha las labores orientadas a concluir la construcción del Hospital de Oxapampa, una infraestructura sanitaria clave para la provincia. Este avance marca una nueva etapa para concretar un establecimiento médico largamente esperado por la población local.

Ubicado en la región Pasco, el proyecto demanda un presupuesto estimado que supera los 102 millones de soles. Esta asignación financiera refleja la magnitud de la intervención y el compromiso de destinar recursos importantes para cerrar brechas en la infraestructura pública.

Una vez que entre en funcionamiento, el nuevo hospital brindará atención a cerca de 96,000 ciudadanos. Este alcance poblacional permitirá responder con mayor capacidad y oportunidad a las necesidades médicas cotidianas y de emergencia de los habitantes de la zona.

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La culminación de esta obra fortalecerá el acceso de la ciudadanía a servicios de salud de calidad. Contar con instalaciones modernas y adecuadas contribuirá a mejorar las condiciones de atención sanitaria en un entorno donde el acceso oportuno a la medicina es fundamental.

Las imágenes difundidas sobre el avance del recinto muestran una estructura de varios niveles con techos rojos integrada al entorno urbano de Oxapampa. Con el inicio de estos trabajos finales, el proyecto avanza hacia su cierre físico para convertirse en un soporte vital para la salud regional.

Fuente: Agencia Peruana de Noticias Andina (andina.pe).