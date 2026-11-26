Intensas precipitaciones en Loreto superan las doce horas continuas y marcan la jornada en la ciudad

Loreto.- La ciudad de Iquitos, ubicada en la región Loreto, atraviesa una intensa lluvia torrencial que se ha mantenido activa durante cerca de doce horas. Este evento meteorológico caracteriza la situación climática reportada en la localidad amazónica.

De acuerdo con la información difundida, la persistencia de las precipitaciones ha superado las doce horas de duración continua. Una lluvia de esta magnitud y extensión temporal suele modificar el ritmo habitual de las actividades urbanas.

La fotografía compartida evidencia una vía asfaltada y mojada bajo un cielo cubierto por densas nubes grises. En el tramo se observa el tránsito de vehículos y motocicletas, junto con vegetación, postes eléctricos y una valla publicitaria.

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El entorno urbano de Iquitos refleja las condiciones propias de un episodio lluvioso severo en plena selva peruana. El asfalto húmedo y la nubosidad constante acompañan el desplazamiento de los ciudadanos mientras continúa el fenómeno climático.

Este reporte da cuenta de un episodio de lluvias intensas y prolongadas en la capital loretana, registrado a través de imágenes de difusión. La extensión del fenómeno constituye el eje central de la noticia difundida sobre la ciudad.

Fuente: Agencia Peruana de Noticias Andina (andina.pe).