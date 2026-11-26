Seguimiento agronómico y transferencias prácticas fortalecen cultivos cafetaleros en las regiones de Ayacucho, Cusco y Junín

Junín.- Mediante el Proyecto Cafés Especiales, Provraem brinda asesoría técnica especializada en las parcelas demostrativas de los agricultores participantes, lo que permite analizar cómo responden distintas variedades de café y observar el desempeño real de diversas técnicas de manejo en campo.

Dentro de este trabajo continuo, el distrito de Pangoa, ubicado en la provincia de Satipo y la región Junín, cuenta con supervisión constante sobre estas áreas productivas. La evaluación se enfoca en criterios técnicos del cuidado del cafetal y en cómo se ajusta el cultivo al entorno agroecológico local.

Estos espacios demostrativos funcionan como modelos aplicables que facilitan compartir vivencias y transmitir saberes técnicos entre los mismos productores. Gracias a ello, se eleva la calidad de las labores agrícolas vinculadas a la siembra y mantenimiento del café.

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El alcance de estas iniciativas beneficia los territorios donde opera el proyecto, abarcando las regiones de Ayacucho, Cusco y Junín. De este modo, los agricultores cuentan con referencias concretas para perfeccionar su trabajo diario.

En conjunto, el acompañamiento técnico y el intercambio de aprendizajes consolidan el valor de las parcelas demostrativas para la actividad cafetalera. Esta dinámica promueve un manejo más eficiente y adaptado a las condiciones de cada zona.

Fuente: Provraem (Proyecto Cafés Especiales).