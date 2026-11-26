Capacitaciones técnicas y prácticas fortalecen vigilancia comunitaria y defensa de bosques en diecisiete comunidades

Pucallpa.- Durante las semanas recientes, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap) organizó cuatro jornadas formativas dirigidas a integrantes de los Comités de Vigilancia y Control Comunitario en las localidades de Nieva, Atalaya, Bolognesi y Pucallpa.

Fruto de este proceso de capacitación, se logró acreditar a un total de 104 custodios forestales pertenecientes a 17 comunidades nativas, potenciando sus destrezas y preparación para intervenir de manera activa en el resguardo y control de sus bosques y territorios.

Los talleres integraron sesiones teóricas sobre normativa forestal, gestión comunitaria de los bosques, prevención de infracciones y delitos ambientales, atribuciones de los custodios y coordinación con entidades estatales, complementadas con ejercicios prácticos en campo sobre el manejo de equipos y herramientas de monitoreo.

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Mediante este tipo de iniciativas, Conap respalda el desarrollo de las competencias locales de los pueblos indígenas para liderar la supervisión forestal dentro de sus propias tierras.

De este modo, se consolida el compromiso y la participación directa de las comunidades nativas en la protección y preservación de los ecosistemas boscosos de la Amazonía.

Fuente: Diario AHORA Ucayali.