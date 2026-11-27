Capacitación técnica busca promover una producción cacaotera sostenible y rentable para los agricultores de la zona

Junin.- Se desarrolló una jornada formativa en Pangoa en la que Ecocampo acompañó al equipo técnico de Provraem para abordar a fondo la nutrición de las plantaciones de cacao. Esta actividad reunió conocimientos especializados orientados a mejorar el manejo nutricional de este cultivo clave.

El intercambio de experiencias prácticas entre especialistas resulta fundamental para fortalecer la actividad agraria local. Al compartir saberes técnicos, se busca construir un modelo productivo más equilibrado en lo ambiental y económicamente viable para todos los involucrados.

Con el lema de “estar al servicio del campo”, Ecocampo reafirma su disposición de respaldar el desarrollo agrícola mediante asesoría cercana. La colaboración con iniciativas como Provraem permite acercar criterios técnicos útiles directamente a los procesos productivos de la zona.

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Para quienes deseen solicitar información o establecer comunicación con la empresa, se habilitaron los números telefónicos 946 748 937 y 961 625 250. Estos canales facilitan el contacto directo para consultas vinculadas al acompañamiento técnico y las labores en el agro.

La iniciativa resalta el valor del trabajo conjunto para consolidar cadenas productivas competitivas y responsables con el entorno. De este modo, el fortalecimiento en nutrición cacaotera aporta herramientas concretas para el crecimiento sostenido del sector en Pangoa.

Fuente: Ecocampo SAC.