Jornada agronómica aborda manejo de plántulas, selección de suelos y labores culturales para productores locales

Huánuco.- La entidad agraria regional, mediante el Proyecto Papa Nativa, llevó a cabo una sesión práctica de orientación técnica en el centro poblado de Yuragmarca Alta, dentro de la provincia de Pachitea. Durante la actividad se trataron temas clave como el cuidado de plántulas en invernadero, la ubicación de parcelas aptas y las tareas culturales propias del cultivo.

Esta experiencia en campo permitió reforzar conocimientos técnicos vinculados con la elección de terrenos apropiados para la siembra y la protección del material vegetativo. Asimismo, se abordaron las prácticas agronómicas indispensables para acompañar el crecimiento de las plantaciones.

El trabajo en la zona busca acercar herramientas prácticas a los agricultores para que optimicen el manejo de sus cultivos desde las etapas iniciales. De este modo, se promueve una mayor atención en cada fase del proceso productivo.

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La capacitación en Yuragmarca Alta refleja el acompañamiento continuo de la iniciativa hacia los productores de papa nativa en ámbitos rurales de Pachitea. Aplicar estos criterios técnicos contribuye a mejorar las condiciones de manejo en parcela.

Con estas acciones formativas, se respalda la labor cotidiana de quienes cultivan papa nativa y se impulsa el aprovechamiento técnico de sus parcelas. La jornada refuerza el vínculo entre el asesoramiento especializado y la actividad agrícola local.

Fuente: Proyecto Papa Nativa - Huánuco