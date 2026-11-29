Organización de Ucayali destaca elección de dirigencia amazónica para periodo 2027-2031 en congreso nacional

Pucallpa.- La Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes participó en el vigésimo sexto congreso de Aidesep y expresó su saludo a la nueva dirigencia nacional. Esta participación se dio en el marco de la asamblea general ordinaria donde se eligió al Consejo Directivo Nacional para el periodo comprendido entre 2027 y 2031.

Dicha directiva asumirá el compromiso de guiar y representar a los pueblos indígenas de la Amazonía peruana en todo el país. La cita reunió a representantes del movimiento indígena amazónico en un espacio clave para la toma de decisiones conjuntas y la representación colectiva.

La comitiva de Feconau estuvo encabezada por su presidenta, Graciela Reátegui Mori, junto al vicepresidente Rolando Escobar Chávez. Ambos dirigentes acudieron a la asamblea en representación de las comunidades nativas de Ucayali y sus afluentes.

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La nueva conducción nacional quedó integrada por Jorge Pérez Rubio como presidente del pueblo Huitoto Murui, Víctor Yaricahua Manihuari como vicepresidente Kukama y Tabea Casique Coronado en la secretaría representando al pueblo Ashéninka. Asimismo, asumieron cargos Sergio Salomón Catillo del pueblo Huni Kuin como tesorero, Nelsith Sangama Sangama del pueblo Kichwa como vocal I y Diana Shantiori Venegas como vocal II.

Con la conformación de esta junta directiva para los próximos años, las organizaciones indígenas consolidan su estructura de conducción nacional. El respaldo de delegaciones regionales como Feconau acompaña este proceso de liderazgo y articulación amazónica.

Fuente: Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau)