Unidad cuenta con incubadoras, ventiladores mecánicos y equipos de monitoreo especializado.

Pucallpa.- Los recién nacidos que requieren cuidados médicos especializados ahora cuentan con mayores posibilidades de recibir atención intensiva en su propia región. La Red Asistencial Ucayali de EsSalud puso oficialmente en funcionamiento la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCI Neonatal) del Hospital II Pucallpa, un servicio destinado a atender a bebés en estado crítico.

La implementación representa un avance para la atención de la salud materno-infantil en Ucayali, debido a que permitirá atender a pacientes neonatales que, dependiendo de su condición clínica, anteriormente podían requerir referencias a establecimientos de mayor complejidad en Lima.

El director de la Red Asistencial Ucayali de EsSalud, doctor Tomás Santana Téllez, informó que durante el último mes de implementación del servicio no se realizaron referencias neonatales a la capital.

Explicó que contar con esta capacidad de atención en Pucallpa facilita el acompañamiento de los familiares, evita gastos adicionales por alojamiento y alimentación fuera de la región y permite que los padres permanezcan cerca de sus recién nacidos durante el proceso de recuperación.

Asimismo, destacó que la puesta en funcionamiento oficial concreta un proyecto anunciado meses atrás y que fue posible gracias al trabajo coordinado del personal asistencial y administrativo, especialmente de los equipos de Pediatría y Neonatología.

Equipamiento para atender a recién nacidos críticos

Por su parte, el jefe del Servicio de Pediatría, doctor Jeff Daniel Landauro Panay, explicó que la unidad dispone de equipamiento especializado, entre ellos ventiladores mecánicos neonatales, incubadoras y monitores de funciones vitales.

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Estos dispositivos permiten proporcionar soporte respiratorio, mantener condiciones controladas de temperatura y humedad, además de vigilar permanentemente los cambios en el estado de salud de los recién nacidos que requieren cuidados intensivos.

El servicio también cuenta con médicos pediatras con subespecialidad en Neonatología, enfermeras especialistas y técnicos de enfermería capacitados para brindar atención a pacientes neonatales en estado crítico.

Con este equipo profesional y tecnológico, el hospital podrá ampliar su capacidad de respuesta ante emergencias neonatales, de acuerdo con la condición clínica de cada paciente y los recursos disponibles.

Señalización en castellano y lenguas originarias

Durante la ceremonia oficial se realizó el develamiento de la placa conmemorativa de la puesta en funcionamiento de la UCI Neonatal. Participaron la licenciada en Enfermería Gladys Yepes Ríos, coordinadora de la unidad, además de jefes de unidades, responsables de servicios y trabajadores de salud.

La actividad también marcó el inicio de la renovación progresiva de la señalética interna del establecimiento en castellano, asháninka y shipibo-konibo, iniciativa desarrollada con el apoyo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ucayali.

La implementación se realizará de manera ordenada durante los próximos meses, con el propósito de facilitar la orientación de los pacientes y familiares, considerando la diversidad lingüística y cultural de la población amazónica.

De esta manera, EsSalud Ucayali amplía sus servicios especializados y fortalece la atención neonatal en la región, acercando cuidados intensivos a las familias que necesitan atención médica para sus recién nacidos.