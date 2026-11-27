Trabajo articulado con comunidades y autoridades regionales fortalece el cuidado ambiental y los bosques locales

Pucallpa.- Cuidar adecuadamente los ecosistemas boscosos y utilizar sus recursos de manera responsable exige una cooperación estrecha entre las entidades públicas y la población local. Por este motivo, la oficina de Osinfor en Pucallpa integra los grupos técnicos especializados de la Comisión Ambiental Regional de Ucayali, espacio desde el cual se coordinan estrategias para mejorar el manejo forestal en todo el territorio.

Entre las labores promovidas sobresale la validación de grupos de vigilancia y guardianes del bosque, junto con el impulso de habilidades en las comunidades nativas. Asimismo, se desarrollan espacios formativos sobre extensión agroforestal y alianzas entre instituciones para facilitar que los agricultores accedan a cesiones en uso destinadas a modelos agroforestales.

Estas medidas resultan clave para consolidar el control ciudadano sobre el territorio, fomentar opciones productivas viables a largo plazo y proteger la cobertura arbórea. De este modo, el trabajo conjunto busca equilibrar la conservación ecológica con el bienestar de quienes habitan y dependen de estos espacios naturales.

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Los resultados alcanzados mediante estas líneas de acción fueron expuestos en la sexta sesión ordinaria de la comisión ambiental regional ucayalina. En dicha jornada de trabajo también se evaluaron los logros obtenidos por los grupos técnicos especializados que conforman esta instancia regional.

Gracias a su respaldo técnico constante en la región, Osinfor ha sido distinguido por su aporte a la gestión ambiental en Ucayali. Este reconocimiento destaca el rol activo de la institución en el acompañamiento de los procesos orientados a un uso sostenible de los recursos forestales.

Fuente: Osinfor