Personal de seguridad inicialmente le negó el acceso, según la denuncia difundida.

Pucallpa.- Una situación que generó cuestionamientos se registró en el Hospital de Pucallpa, donde el electo y proclamado gobernador regional de Ucayali, Sandro Acosta, habría tenido que esperar cerca de 30 minutos para ingresar al establecimiento de salud, luego de que inicialmente se le negara el acceso.

Según la denuncia difundida sobre el incidente, el personal de seguridad le impidió ingresar pese a que se había identificado. La restricción habría sido dispuesta por el director del nosocomio, aunque hasta el momento se requiere conocer la versión oficial de la administración hospitalaria sobre lo sucedido.

Después de casi media hora de espera, finalmente se permitió el ingreso de Sandro Acosta, quien recorrió las instalaciones y verificó cómo se vienen desarrollando las actividades y los servicios de salud dentro del establecimiento.

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Durante el incidente, usuarios que se encontraban en el hospital expresaron su preocupación por el trato que reciben diariamente y solicitaron a la próxima autoridad regional que, una vez que asuma oficialmente sus funciones, realice visitas inopinadas para supervisar las condiciones de atención.

Asimismo, pidieron que durante su gestión se garantice un trato respetuoso y digno a los pacientes y familiares, evitando cualquier situación de maltrato por parte del personal de seguridad o de otros trabajadores.

Cabe señalar que Sandro Acosta ha manifestado su interés en impulsar mejoras en el sector Salud, principalmente en la calidad de atención, el equipamiento de los establecimientos y la contratación de médicos especialistas para las diferentes áreas.

El episodio pone nuevamente sobre la mesa las demandas ciudadanas por mejores servicios hospitalarios en Ucayali y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y atención al público.