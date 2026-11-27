Financiamiento del Fondo AgroPerú supera los 89 mil soles para fortalecer cadenas productivas y familias rurales

Amazonas.- Mediante una acción coordinada entre Agrobanco y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, se concretó la entrega de cheques simbólicos por más de S/ 89 mil en préstamos otorgados con fondos de AgroPerú. Esta medida favorece directamente a doce pequeños cultivadores de tara asentados en la región Amazonas.

Los recursos entregados permitirán a los beneficiarios potenciar su capacidad de producción, elevar su nivel competitivo y abrir nuevas posibilidades de progreso económico para sus emprendimientos y hogares.

A través de estas iniciativas, Agrobanco continúa articulando esfuerzos orientados a ampliar el acceso a servicios financieros y respaldar el crecimiento sostenible de las cadenas productivas en distintas zonas del país.

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La labor conjunta entre ambas entidades refleja la importancia de acercar herramientas crediticias a los productores rurales que trabajan con recursos forestales y agropecuarios.

Con este respaldo económico, los agricultores de tara cuentan con mayor impulso para consolidar su actividad y proyectar un desarrollo estable en su territorio.

Fuente: Agrobanco