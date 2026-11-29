Nuevo servicio médico evita viajes a Lima y mantiene cerca de sus hogares a bebés críticos

Pucallpa.- El Hospital II Pucallpa de EsSalud comenzó a operar su Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, un área creada para ofrecer asistencia médica especializada a bebés en condición crítica dentro de la región Ucayali. Con esta puesta en marcha, el establecimiento fortalece su capacidad resolutiva frente a emergencias neonatales complejas.

Para atender a los recién nacidos, el servicio cuenta con médicos neonatólogos y enfermeras especialistas dedicados a su cuidado permanente. Asimismo, dispone de equipamiento biomédico como incubadoras, ventiladores mecánicos y monitores de funciones vitales que aseguran un seguimiento clínico adecuado de los pacientes.

De acuerdo con lo señalado por EsSalud, la habilitación de esta unidad permitirá tratar los casos directamente en Pucallpa. Esto evita que los menores deban ser trasladados de emergencia hacia la ciudad de Lima para recibir tratamiento especializado.

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Contar con atención local facilita que los bebés permanezcan próximos a su entorno familiar durante su recuperación. Además, la medida contribuye a disminuir los gastos económicos que suelen generar las referencias médicas hacia otras regiones del país.

La apertura de este espacio representa un avance significativo para la salud neonatal en Ucayali. Acercar tecnología médica y personal calificado a la localidad brinda mayor respaldo a las familias que enfrentan situaciones críticas de salud.

Fuente: Oriental TV+