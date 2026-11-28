La alcaldesa Janet Castagne agradeció la participación de las familias en esta celebración.

Pucallpa. La magia de la Navidad iluminó la Plaza de Armas de Pucallpa, donde numerosas familias se reunieron para participar en el tradicional encendido navideño 2026, una celebración que tuvo como protagonistas a los niños, quienes disfrutaron de una noche llena de alegría, sorpresas y espíritu familiar.

La actividad, organizada por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, ofreció un variado programa de entretenimiento que incluyó un espectáculo infantil, entrega de premios, sorpresas y una chocolatada que permitió compartir momentos de confraternidad entre los asistentes.

El encendido de la iluminación navideña convirtió la Plaza de Armas en un espacio de encuentro para las familias pucallpinas, que participaron de esta celebración marcada por mensajes de fe, esperanza y unión.

Janet Castagne agradeció la participación de las familias

Durante su intervención, la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Janet Castagne Vásquez, expresó su agradecimiento a las familias que participaron en esta actividad y destacó el significado especial de la celebración navideña.

La autoridad edil señaló que este encuentro representaba también la última actividad desarrollada durante su gestión en la Plaza Mayor, por lo que expresó palabras de gratitud a Dios y a la población.

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«Hoy es un día especial porque es la última actividad que se desarrolla durante nuestra gestión aquí en nuestra Plaza Mayor. Por eso bendecimos al Todopoderoso, porque justamente es en estas fechas de fiestas navideñas donde podemos celebrar y agradecerle y darle la honra a Él», manifestó.

Asimismo, transmitió sus mejores deseos a las familias pucallpinas por las fiestas de fin de año.

«¡Felices fiestas y empezamos la celebración de las fiestas navideñas 2026 y que Dios los siga bendiciendo! Muchas gracias», expresó la alcaldesa.

Una celebración para compartir en familia

La jornada permitió que niños, jóvenes y adultos compartieran un momento especial en uno de los principales espacios públicos de la ciudad.

Entre luces, música, entretenimiento y chocolatada, Pucallpa dio la bienvenida a las celebraciones navideñas 2026, una temporada que invita a fortalecer los lazos familiares, compartir con los demás y renovar los sentimientos de solidaridad y esperanza.

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