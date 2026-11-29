Intendencia regional orienta a jóvenes sobre formalización y régimen laboral en instituto superior tecnológico

Huánuco.- La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) llevó a cabo una jornada informativa dirigida a estudiantes de la región Huánuco. El objetivo principal de esta actividad fue acercar el conocimiento sobre los derechos laborales a los jóvenes que se preparan para ingresar al mundo del trabajo.

La diligencia de orientación estuvo a cargo de la Intendencia Regional de Huánuco y se desarrolló en las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Isabel la Católica. A través de este espacio educativo, se buscó reforzar la preparación de los alumnos respecto a las garantías que les corresponden como jóvenes trabajadores.

Durante el encuentro, los especialistas explicaron aspectos esenciales sobre los derechos laborales de la juventud trabajadora. Asimismo, se detallaron las condiciones mínimas establecidas dentro del régimen laboral de la micro y pequeña empresa (MYPE).

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Otro eje central de la capacitación fue destacar la relevancia de la formalización laboral y el debido registro en planilla. De esta manera, los participantes pudieron comprender los beneficios y protecciones legales que implica contar con un empleo formal.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso continuo con la promoción de la normativa laboral en la región. Con estas acciones formativas, Sunafil apunta a construir una generación de jóvenes bien informados, capaces de identificar y exigir el cumplimiento de sus derechos en el ámbito laboral.

Fuente: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil)