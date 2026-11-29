Pucallpa.- La Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (GRFFS) concretó la entrega de 751 piezas de madera, equivalentes a 5,800.17 pies tablares, a favor de la Municipalidad del Centro Poblado San Pablo de Tushmo. Esta asignación busca dotar de recursos materiales a la localidad para atender necesidades prioritarias de su entorno.
El lote transferido proviene de especies forestales como machimango colorado, pashaco, carahuasca y manchinga. Estos insumos serán empleados en reforzar la seguridad y protección del cementerio local, además de mejorar la infraestructura general del centro poblado.
A través de esta gestión, la institución promueve que el aprovechamiento de los recursos forestales se realice de manera responsable y genere beneficios directos en la ciudadanía. La medida apunta a crear entornos más seguros y acondicionados para los habitantes de la zona.
La iniciativa refleja el vínculo entre la gestión sostenible de los bosques y el desarrollo comunitario. Proteger las áreas forestales también se traduce en impulsar condiciones de vida más favorables para la población local.
Con este aporte material, la gerencia regional reafirma su respaldo a las autoridades locales para fortalecer espacios públicos esenciales. El uso adecuado de estos productos maderables permite avanzar en obras que elevan el bienestar de San Pablo de Tushmo.
Fuente: Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (GRFFS)