Entidad regional transfiere más de cinco mil pies tablares para mejorar seguridad e infraestructura local

Pucallpa.- La Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (GRFFS) concretó la entrega de 751 piezas de madera, equivalentes a 5,800.17 pies tablares, a favor de la Municipalidad del Centro Poblado San Pablo de Tushmo. Esta asignación busca dotar de recursos materiales a la localidad para atender necesidades prioritarias de su entorno.

El lote transferido proviene de especies forestales como machimango colorado, pashaco, carahuasca y manchinga. Estos insumos serán empleados en reforzar la seguridad y protección del cementerio local, además de mejorar la infraestructura general del centro poblado.

A través de esta gestión, la institución promueve que el aprovechamiento de los recursos forestales se realice de manera responsable y genere beneficios directos en la ciudadanía. La medida apunta a crear entornos más seguros y acondicionados para los habitantes de la zona.

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La iniciativa refleja el vínculo entre la gestión sostenible de los bosques y el desarrollo comunitario. Proteger las áreas forestales también se traduce en impulsar condiciones de vida más favorables para la población local.

Con este aporte material, la gerencia regional reafirma su respaldo a las autoridades locales para fortalecer espacios públicos esenciales. El uso adecuado de estos productos maderables permite avanzar en obras que elevan el bienestar de San Pablo de Tushmo.

Fuente: Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (GRFFS)