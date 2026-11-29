Intervención conjunta en cuenca alta del río Nanay genera pérdidas millonarias a organizaciones ilícitas

Loreto.- Un operativo de gran envergadura contra la minería ilegal se ejecutó en la cuenca alta del río Nanay, ubicada en la región Loreto. Durante la intervención, las fuerzas del orden lograron inutilizar veintidós dragas, cuatro campamentos, seis embarcaciones y más de mil galones de combustible que servían para la extracción ilícita de minerales.

El golpe logístico representó un duro revés financiero para las redes delictivas que operan en la zona. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la destrucción de esta infraestructura y maquinaria ocasionó pérdidas económicas calculadas en aproximadamente 4 millones 129 mil 270 soles.

Las acciones de interdicción se llevaron a cabo de manera sostenida entre el domingo 22 y el jueves 26 de noviembre. Este despliegue estuvo liderado por la Jefatura del Distrito de Capitanías N.° 5, contando con la labor conjunta de la Marina de Guerra del Perú, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto y el Sernanp.

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A lo largo de estas jornadas, las patrullas recorrieron diversos sectores estratégicos de la cuenca alta del Nanay. En dichos puntos hallaron equipos pesados, naves, instalaciones improvisadas y reservas de carburante presuntamente destinados a sostener las operaciones mineras clandestinas.

Finalmente, la totalidad del material e insumos encontrados fue destruida en el lugar bajo estricto cumplimiento de la ley. Este procedimiento se realizó en coordinación directa con el Ministerio Público, siguiendo las disposiciones emitidas por el fiscal de turno encargado de la diligencia.

Fuente: Diario Ímpetu