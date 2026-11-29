Entidad cultural advierte alto riesgo de antiguas edificaciones frente a fuertes precipitaciones en región amazónica

Amazonas.- Las autoridades peruanas han dispuesto una declaratoria de emergencia sobre el Complejo Arqueológico de Kuélap, ubicado en el departamento de Amazonas, como medida preventiva frente a los efectos del Fenómeno El Niño. Esta decisión busca proteger un espacio histórico fundamental ante escenarios climáticos adversos que podrían comprometer su estabilidad.

De acuerdo con la evaluación del Ministerio de Cultura, las antiguas construcciones precolombinas del sitio presentan una notable vulnerabilidad frente a las lluvias intensas. La exposición constante a precipitaciones severas representa una amenaza directa para la integridad física de estas edificaciones milenarias.

Kuélap constituye no solo un valioso legado arqueológico de la región amazónica, sino también uno de los destinos turísticos más representativos de Amazonas. Su conservación resulta clave tanto para resguardar la memoria histórica del país como para sostener el atractivo cultural de la zona.

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La medida responde a la necesidad de anticiparse a los impactos climáticos asociados a El Niño, un evento meteorológico capaz de intensificar las lluvias y generar daños estructurales en el patrimonio. Reconocer esta fragilidad permite enfocar la atención en la preservación de un monumento emblemático.

Con esta declaratoria de emergencia, se pone en evidencia la urgencia de salvaguardar el patrimonio cultural frente a fenómenos naturales extremos. Proteger Kuélap significa preservar una obra histórica esencial para el departamento de Amazonas y para todo el Perú.

Fuente: Andina – Agencia Peruana de Noticias